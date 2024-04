(Di lunedì 8 aprile 2024) E’ statainda chi la sfruttava perchè non aveva rubato. Un pestaggio nonostante fosse incinta all’ottavo mese: la donna had’. La donna aveva riferito di essere stataper lo scarso bottino portato ai suoi sfruttatori. Una scenadiripresa dai telefonini e finita sul web. E proprio dal video virale gli investigatori sono...

Ancora un pomeriggio di ordinaria follia in una metro politana italiana: a Roma una donna è stata malmenata da una borseggiatrice perché si è difesa dal furto (ilgiornale)

Ancora un pomeriggio di ordinaria follia in una metro politana italiana: a Roma una donna è stata malmenata dai "colleghi" borseggiatori perché si è rifiutata di continuare a rubare (ilgiornale)

Picchiata sulla metro di Roma perché non rubava abbastanza, ha partorito d'urgenza - E’ stata Picchiata in metro da chi la sfruttava perchè non aveva rubato abbastanza. Un pestaggio nonostante fosse incinta all’ottavo mese: la donna ha ...gazzettadelsud

Rom Picchiata: non rubava abbastanza - Parto d'urgenza nella notte di venerdì dopo il pestaggio sulla metro, per Meri Secic, la borseggiatrice croata di 39, incinta all'ottavo mese che si… Leggi ...informazione

Picchiata in metropolitana e costretta a partorire d’urgenza - Una scena brutale ha scosso i passeggeri della metro B di Roma, lasciando tutti sbalorditi e indignati. Una donna incinta è assalita da un branco, subendo ...ilfattovesuviano