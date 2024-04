Picchia compagna e figlie poi chiede scusa | 35enne arrestato

Ostia (Roma), 4 aprile 2024 – Ha picchia to la compagna incinta per strada, mentre erano sul lungomare di Ostia , e un calcio assestato all’addome ha portato a farla abortire . Una violenza accaduta a ... (quotidiano)

Napoli : un macabro album foto grafico per ricordare i colpi ricevuti dal suo ex. Donna picchia ta, vomita e sviene. Carabinieri arrestano il suo aggressore Sono le pareti domestiche le prime ... (puntomagazine)

Un uomo di 36 anni è a processo a Bergamo perché accusato di aver Maltrattato e picchiato la ex moglie per diversi mesi. In un'occasione l'ha legata a un albero e l'ha picchiata.Continua a leggere (fanpage)