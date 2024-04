Piantedosi | alta vigilanza | ma no allarmi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 aprile 2024) 17.55 "Già dopo il 7 ottobre abbiamo approfittato per fare una ricognizione di tutti gli obiettivi su cui rafforzare la nostra attenzione". Lo ha detto a 'Rainews' il ministro dell'Interno,. "A me piace dire che c'è molta attenzione pur senzaparticolari, bisogna essere rassicuranti. Noi abbiamo un centinaio di obiettivi sensibili che vigiliamo in maniera rafforzata".