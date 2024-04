Piantedosi riceve il ministro degli Esteri israeliano Katz

(Di lunedì 8 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2024 Ildell'Interno Matteoha incontrato oggi al Viminale ilAffariIsrael, accompagnato da una delegazione di familiariostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. In apertura dell'incontro ilha espresso ai familiariostaggi "la sua personale solidarietà e quella del Governo italiano per il terribile dolore", ribadendo che "il Governo ha condannato fin dall'inizio l'orribile attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso, ed è da tempo impegnato nel prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, totalmente incompatibile con i principi e i valori della Costituzione". ...

