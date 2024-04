Piamo Trump per stop guerra Mosca-Kiev

(Di lunedì 8 aprile 2024) 15.45 Se tornasse alla Casa Bianca, l'ex presidenteavrebbe un piano segreto per mettere fine allatra Russia e Ucraina in 24 ore. Lo riporta il Washington Post. Perservono pressioni sull'Ucraina perché ceda la Crimea e il Donbass alla Russia. E' convinto che siache"vogliano salvare la faccia. Vogliono una via d'uscita". Smentisce un consigliere di, Miller:"Notizia falsa del WP.è il solo a parlare di fermare le uccisioni"

Tra lezioni e compiti a casa, uno studente su quattro è impegnato più di un lavoratore - Alle superiori un quarto degli alunni dedica almeno 15 ore a settimana ai compiti per casa. Sono soprattutto le ragazze a risultare particolarmente “studiose” ...tgcom24.mediaset

