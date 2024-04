Pestato da due minorenni a Treviso | il papà del bullo lo invita a cena La vittima accetta | Non ho rancore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’altro giorno aè stato preso a pugni e calci, anche quando era a terra, da due bulli per essere intervenuto a difesa di una donna presa di mira da duedopo averli ripresi perché facevano impennate in bicicletta in una zona pedonale; ieri l’uomo, 50 anni, residente in Svizzera, è statoto adal padre di uno dei due ragazzini che l’hanno aggredito. Un gesto di pacificazione, da parte del genitore del 17enne finito in arresto – l’altro, 15 anni, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale –, che è stato raccolto dall’assalito, Luca Gobbo. "Non ho nessun– racconta a Il Gazzettino –. Per me sarebbe bellissimo poter vedere quel giovane e capire cosa gli sia saltato per la testa. Anch’io sono padre e l’ultima cosa che vorrei vedere è un ragazzo che ...