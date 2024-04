Pestato da 2 minori a Treviso | papà del bullo lo invita a cena | lui accetta | “Sono padre | voglio capirlo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ildel 17enne arrestato dopo il pestaggio ai danni di un passante in centro aha deciso dire il 50enne vittima dell'aggressione acome segno di pace. L'uomo hato l'invito per dimostrare di non avere rancori nei confronti della famiglia del ragazzo. "Sonoanche io,capire cosa pensa"