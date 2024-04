Persona 6 | il colore principale è stato svelato da un insider?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 aprile 2024) Unpotrebbe aver rivelato ildi6, attesissimo nuovo gioco della serie targata Atlus e SEGA che dovrebbe essere contraddistinto dalverde. Come leggiamo su IGN.com, il franchise diè decisamente noto non soltanto per la sua direzione artistica decisamente ispirata ed in grado di affascinare, ma ogni gioco recente della saga è caratterizzato da unspecifico che funge come una sorta di carattere distintivo dei temi trattati. E stando a quanto affermato da Midori (un noto leaker specializzato in fughe di notizie riguardanti la serie di) attraverso il suo profilo X, “ildi6 è il verde”. Facendo un confronto diretto con gli altri capitoli della ...