(Di lunedì 8 aprile 2024) Ferrara, 9 aprile 2024 – Dopo quasi tre anni, ieri, la trentunenne, che era stata oggetto di ripetuti episodi di stalking, o presunti tali, ha visto di fatto assolvere colui che le aveva reso la vita impossibile nell’estate del 2021. Tecnicamente ildel Tribunale di Ferrara, Giovanni Solinas, ha sentenziato il ’non luogo a procedere’ nei confronti dell’imputato, un ferrarese di 39 anni. In sostanza, secondo il magistrato, non sarebbe stata, nella denuncia sporta alla polizia, ladella parte offesa di veder punito il suo persecutore. Viene da chiedersi, perché allora avrebbe dovuto sporgere denuncia. Ma andiamo per ordine. La denuncia Siamo nell’estate del 2021, la relazione tra l’imputato e la vittima, una ragazza di nazionalità brasiliana di 31 anni, finisce. Ma lui, come purtroppo spesso accade, non intende ...

Perseguita e offende la sua ex: assolto. Il giudice: "Non è chiara la volontà di punirlo" - Secondo il magistrato nella denuncia della vittima l’intenzione non era palese, da qui il ’non doversi procedere’ per il ferrarese 39enne ...ilrestodelcarlino

Aggredisce l’ex con un coltello dopo averlo Perseguitato per 7 anni: donna nei guai - Una 50enne polacca è stata fermata in extremis dalla polizia prima che potesse accadere il peggio. Aveva preso di mira il suo ex di Porto Sant'Elpidio dal 2017 ed era stata già colpita da due misure c ...ilrestodelcarlino

Perseguita l’ex e il nuovo compagno: 49enne arrestato mentre li pedina - La coppia ha chiamato i carabinieri che lo hanno fermato. In tasca aveva un cutter da 23 centimetri, sequestrato ...mattinopadova.gelocal