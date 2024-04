Perla Vatiero ‘irriconoscibile’ | la trasformazione dopo il Grande Fratello | “Ma chi è? Dieta o Photoshop?”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Unairriconoscibileil. Sui social in questi giorni spopolano alcuni scatti della vincitrice dell' ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, e la domanda più ricorrente è stata una: ' Ma chi è?' ., lailQualche malpensante avrà pensato che sarà tutta opera di, e come dargli torto? Sui social non sono mancati i commenti ironici tra coloro che hanno sottolineato un abuso di fotoritocco, al punto da rendere irriconoscibile. Non sono mancate critiche spietate che hanno coinvolto anche Letizia Petris, protagonista di uno degli ultimi scatti fotoritocc' ...

La sorpresa di Perla Vatiero che scopre una gravidanza dopo 5 mesi . Un aggiornamento incredibile molto bello e dolce. Perla Vatiero , che è nota al pubblico di Canale 5 per le sue partecipazioni a ... (cityrumors)

Perla Vatiero acchiappa tutto: da l’Isola dei Famosi alla fiction Mare Fuori! Ecco le novità: - La vittoria del Grande Fratello sembra che sia, per Perla, solamente l’inizio di un percorso televisivo molto promettente Le dichiarazioni ...tuttosulgossip

Letizia Petris e Perla Vatiero nella bufera per una foto pubblicata “Troppo Photoshop” - Letizia Petris e Perla Vatiero nella bufera sui social per via di una foto pubblicata nella quale si evidenziano l'uso di molti filtri ...tuttosulgossip

Perla Vatiero a cena fuori con Maddaloni e Letizia Petris: «Ciò che conta è questo». Frecciatina agli ex gieffini - Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello davanti all'attrice Beatrice Luzzi, che sembrava avere in pugno la vittoria ma così non è stato. Complice la storia ...leggo