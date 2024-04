Perdere e perderemo Cercare cacicchi su Wiki E | Fiorello ridicolizza Schlein e Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Gira il dito nella piaga. Con sferzante ironia stamattina lo showman ha commentato durante il suo programma VivaRai2! il codice etico del Pd elargendo consigli alla segretaria Ellytravolta dei guai giudiziari di diversi dem che hanno causato una rottura della alleanza con Giuseppe Conte alle comunali di Bari alla vigilia delle primarie per decidere il candidato sindaco del centro sinistra.apre la rassegna stampa di VivaRai2! con i titoli "Primarie Bari,dice 'Spaccatura creata dal M5S, ma pronti a lavorare per l'unità'". "Voi non lavorate per l'unità, state lavorando per il centrodestra", tuona. "Stanno lavorando meglio loro per il centrodestra che quelli del centrodestra stesso", ribadisce.poi legge un altro titolo: "Via ...