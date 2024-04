Perché sul caso Salis avete rotto i coglioni

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 8 aprile 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Stando ai dati forniti dall’Osap, l’Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, attualmente sono oltre 2.600 i cittadini italiani detenuti all’estero. Possiamo affermare senza timore di smentita che della loro sorte ai nostri connazionali frega pochissimo: nel paese del “buttate la chiave” e del “marcissero in prigione” sono considerati un fastidioso orpello i diritti dei carcerati nelle patrie galere, figuriamoci quelli di chi si trova dietro le sbarre in un paese straniero. Eppure da mesi gli italiani ricevono dagli organi di informazione aggiornamenti costanti, se non quotidiani, sulle condizioni detentive e medico-sanitarie di una giovane donna, Ilaria, detenuta in ...