Perché non bisogna sprecare il capitale umano della Pubblica amministrazione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempi nuovi e difficili richiedono misure, strumenti e idee innovative. Soprattutto per aiutare la nostrache oggi si trova a reclutare con approcci e strumenti vecchi in un contesto sempre più complesso. I dati Istat sulla natalità e sulla restrizioneforza lavoro ci dovrebbero far capire che il peggio per l’Italia deve ancora venire. Il reclutamento tradizionale, anche nella sua forma banalizzata dei quiz, non è sufficiente in un contesto storico di emergenza delle risorse umane. I giovani laureati sono pochi, la loro età media è elevata e rifiutano spesso di allontanarsi da casa o vivere e lavorare in città dove il costovita è più elevato Se nel settore pubblico non riusciremo a remunerare il disagio, il maggior costovita e il famoso merito, avremo un ...