Perché la Supercoppa di Turchia è durata solo 49 secondi

(Di lunedì 8 aprile 2024) Negli ultimi anni un pezzetto diè lentamente e silenziosamente entrato nelle case degli italiani. Sono gli ormai famosi dizi, lunghissime e sfiancanti serie tv in cui drammi e intrighi amorosi si consumano, molto spesso con il Bosforo o le coste di Bodrum e Smirne sullo sfondo. Ad alcuni ricordano le telenovelas di sudamericana memoria, ad altri più le soap opera in stile Beautiful. Eppure persino la più complessa sceneggiatura di un dizi non avrebbe potuto prevedere la trama della “partita infinita”, quella tra Galatasaray e Fenerbahçe iniziata il 29 dicembre 2023 e conclusa nel modo più assurdo soltanto il 7 aprile 2024. Calcio giocato? 49. Per capire a come si sia arrivati a questo risultato assurdo bisogna fare un passo indietro. La stagione 2022/23 intermina con il Galatasaray campione, mentre gli ...