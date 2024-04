Perché la statua della maternità ha provocato tante polemiche a Milano | “Ora una scultura di donna per quartiere”

Milano, la disfida della statua sulla maternità: chi è che non la vuole: Si chiede "quali siano i messaggi e i valori non condivisibili dal momento che la statua è del ... Vittorio Sgarbi dice che la posizione dei tecnici del Comune "è inaccettabile perché il tema della ...

Pd, Fiorello scatenato: "Per candidarsi non bisogna essere stati in Puglia": In prima pagina c'è la sua foto, c'è scritto 'Perché proprio a me!', poverina. Ecco il codice etico:... In chiusura si discute sulla polemica della statua a Milano: 'Il Comune dice no a una statua di ...