Perché la spesa militare in Europa è destinata a crescere | cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mentre la Russia alza i toni e rinnova accuse esplicite a Stati Uniti e Occidente per l'attentato al teatro di Mosca, e la Nato fa sapere in via ufficiosa di aver portato il corpo di reazione rapida da 40mila a 100mila uomini sul fianco orientale, incomincia a svilupparsi una discussione sulla reintroduzione del servizio di leva. «C'è la necessità di un serio dibattito sulla coscrizione, non vogliamo essere invasi», ha esordito il presidente della Lettonia, seguito a ruota dai presidenti di Estonia e Lituania. I tre Paesi baltici hanno tutti un servizio di leva obbligatorio per gli uomini, ma si parla di estenderlo anche alle donne, seguendo l'esempio di Svezia, Norvegia e Danimarca che lo introdurranno dal 2026. Il periodo di coscrizione sarà inoltre portato da quattro a undici mesi, con l'obiettivo finale di aumentare il numero degli effettivi e il livello di ...