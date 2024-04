Perché la moda sta andando verso il basic?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Laè da un po’ che teme di essere un po’ troppo noiosa: la base è quella, non ci si può uniformare. Ma quando si tratta di marchi di prêt-à-porter, questa distinzione non è più così netta. Al contrario, gli stilisti stanno diventandoi, di proposito. Un esempio è stato proprio quello della settimana delladi New York, Luar e Tanner Fletcher, brand che hanno proprio segnalato il loro ingresso nel mondo dei “i”. Lo stilista Raúl López, ad esempio, ha fatto di “Luars”, una linea di capi essenziali senza stagione, Lacerca il: ma? L’obiettivo è quello di creare un guardaroba a 360 gradi per i clienti, e ogni brand sta definendo il significato di “” a seconda delle proprie esigenze. “I ...