Perché la Gen Z è così attratta dall' estetica Old Money?

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le persone più abbienti non mancano mai di esercitare il proprio fascino su chi li guarda, soprattutto quando si tratta dei loro gusti in fatto di abbigliamento. A partire dal look piuttosto anonimo della famiglia Roy nella serie tv Succession fino all'affinità di Mark Zuckerberg per le felpe di fascia media, ciò che indossano i ricchi è sempre un ottimo spunto di ispirazione.Attualmente, la Gen Z ha puntato i riflettori sulle idee di abbigliamento agiato, postando sui social media immagini e video di quella che viene definita l'“Old”: maglioni a maglia a coste abbinati a polo, camicie oxford, blazer navy e simili. Abbondano le immagini di Carolyn Bessette e JFK Jr., del Dickie Greenleaf ammirato nella nuova serie ispirata a Il talento di Ripley e delle pubblicità vintage di Ralph Lauren e J.Crew. Solo su Instagram, l'hashtag ...