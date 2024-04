Perché Israele ha ritirato le truppe da Khan Yunis e quanto ha inciso la pressione degli USA

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lorenzo Trombetta: "Sono due i fattori che hanno determinato il ritiro didaYounis: le pressioni politiche da parteStati Uniti, che da tempo chiedevano un alleggerimento dellasul fronte sud di Gaza. E una forteinterna,una delle condizioni poste da Hamas per la ripresa dei negoziati sulla liberazioneostaggi era una riduzioneattacchi israeliani nell'area meridionale della Striscia".

Nella notte tra il 6 e 7 aprile, i soldati israeliani hanno lasciato Khan Yunis. Dopo quattro mesi, l'operazione militare in questa città, la seconda più grande dell'esercito con la Stella di David ... (today)

Nella città si troverebbero gli ultimi quattro battaglioni di Hamas ed è l'unico valico con l'Egitto non controllato da Israele . Ma nella città si trovano anche 1,3 milioni di profughi palestinesi (wired)

Negli Stati Uniti le donne ebree ortodosse protestano per ottenere il divorzio: Ottenere il get è importante perché è prescritto dalle autorità religiose e perché, banalmente, fa ... In Israele è stata creata una associazione, Yad La'isha , che si occupa di sostenere le donne che ...

Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Consulta: ''Con premierato salta la democrazia'': ... " C'è stato per pochi mesi un'esperienza del genere in Israele. E poi è stato subito modificato". ... Di conseguenza verrà "fatto fuori il potere del cittadino perché a questo punto i cittadini non ...