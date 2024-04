“Perché Harry torna a casa” L’indiscrezione da Londra coinvolge anche Meghan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si annuncia un nuovo terremoto all’orizzonte per la famiglia reale inglese. Secondo quanto riportano i tabloid di oltremanica il principeavrebbe preso una decisione clamorosa che sarà destinata inevitabilmente a mutare gli equilibri delicatissimi di Buckingham Palace, resi ancor più incerti dai problemi di salute che riguardano Re Carlo III e la principessa Kate Middleton. La notizia di questo nuovo scenario che va a delinearsi si è diffusa rapidamente con l’effetto si una bomba. La reazione dei sudditi inglesi non è stata affatto entusiasta. I più infatti ritengono che la decisione di, oltre che dannosa, sia stata presa solo per mero opportunismo. Una accusa grave, ovviamente, ma questo fa capire il clima pesantissimo che si respira in queste ore a. Leggi: Non c’è pace tra ...