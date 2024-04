Perché Chamizo è stato derubato al Preolimpico di Baku | furto colossale per la lotta italiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Franksconfitto ieri dall’azero Turan Bayramov nella semifinale delEuropeo di2024 a, vedendo sfumare in maniera a dir poco beffarda e rocambolesca la penultima chance di conquistare la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi nella categoria 74 kg stile libero. L’azzurro ha avuto la peggio al termine di un combattimento molto controverso e condizionato pesantemente da un arbitraggio fin troppo casalingo. 8-8 il punteggio finale, che ha visto trionfare il beniamino locale per aver messo a segno durante il match una tecnica da quattro punti. L’episodio più lampante è quello dell’ultimo secondo, con i 2 punti della vittoria revocati inspiegabilmente dagli arbitri adopo la richiesta di challenge dello staff tecnico dell’Azerbaigian, ...