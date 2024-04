Peracchini su area Enel | “Le aziende interessate propongano i loro progetti”

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Spezia, 8 aprile 2024 – Presentato l’avviso per la Manifestazione d’Interesse per l’acquisizione e la riqualificazione di parte del sito industriale: alla conferenza erano presenti il sindaco Pierluigi, poi Nicola Lanzetta, direttore Italia Gruppoe il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Il sito industrialedella Spezia – scrivono dal Comune – è oggetto di un programma di riqualificazione, i cui principi e le cui previsioni di progettualità sono stati condivisi con le istituzioni locali nell’ambito di un protocollo di intesa del giugno 2023. In tale contesto si inserisce la procedura presentata oggi per la selezione di proposte per la riqualificazione di parte del sito industrialedella Spezia”. I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare ...

