Per candidarsi non bisogna essere stati in Puglia | Fiorello scatenato sul Pd

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Il lunedì siamo gasatissimi”, a VivaRai2! si entra così nella seconda settimana del mese. La banda più scatenata di sempre, capitanata da, con Biggio, Casciari e tutto il cast, si diverte a commentare la rassegna del giorno a suon di battute. Ad accompagnare il tutto sono la musica e le esibizioni dell'ospite della puntata: Rocco Hunt. Si apre con la politica interna del nostro Paese: “Primarie Bari, Schlein dice ‘Spaccatura creata dal M5S, ma pronti a lavorare per l'unità'. Voi non lavorate per l'unità, state lavorando per il centrodestra. Stanno lavorando meglio loro per il centrodestra che quelli del centrodestra stesso – scherza con una frecciatina lo showman, per poi continuare - Conte dice ‘Via cacicchi e capibastone e saremo di nuovo alleati col Pd', ma che so' i cacicchi? Una tribù del Sud America, sono stato tutta la giornata a cercare cosa fossero. ...