“Pensare | disobbedire | resistere” | il Festival Transfemminista internazionale torna a Torino per la IV edizione

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 8 aprile 2024) A cosa serve unsui temi del transfemminismo? A questa e ad altre domande vuole dare risposta la quartadi MIND THE GAP, ilintersezionale diffuso aideato e prodotto da The Goodness Factory che quest’annoper “” da mercoledì 10 a domenica 14 aprile, rovesciando e letteralmente bruciando il noto motto fascista. Transfemminismo è una parola che ancora spaventa. E allora Mind The Gap vuole chiarirla definitivamente: il transfemminismo è il movimento che chiede la parità di diritti per tutte le persone, in ogni ambito. Il transfemminismo intersezionale è quindi un movimento che prende coscienza di non rappresentare solo la lotta delle donne, ma che, ...