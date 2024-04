Penalizzazione di due punti | stangata per il club | come cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 8 aprile 2024) Continuano i provvedimenti per le squadre coinvolte nella violazione del Fair Play Finanziario, con una squadra nuovamente punita. Negli scorsi mesi alcuni provvedimenti importanti sono stati presi per due squadre di Premier League. Sia all’Everton che al Nottingham Forest sono stati infatti inflittidia causa di alcune violazioni in ambito Fair Play Finanziario. I Toffes, accusati di aver sforato i parametri di circa 19,5 milioni di sterline (pari a circa 22 milioni di euro) rispetto a quanto permesso dalle regole, erano stati inizialmente penalizzati con 10in meno in, ridotti a 6 dopo il ricorso del. Per quanto riguarda i Tricky Trees, accusati sempre di violazione delle regole di redditività e sostenibilità del massimo campionato inglese, furono solamente ...