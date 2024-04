Pechino | sviluppo auto elettrica frutto innovazione | non sussidi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) La Cina respinge le accuse di sovraccapacità nei veicoli elettrici, replicando che "il rapidodel settore è"dell', dell'efficienza industriale e della supply chain, e della concorrenza di mercato, piuttosto che dei". Lo ha detto il ministro del Commercio cinese Wang Wentao nell'incontro di domenica con alcune aziende cinesi tenuto a Parigi, prima tappa di un tour europeo. Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen è attualmente in Cina dove ha rimarcato i crescenti timori globali per l'eccesso di capacità industriale del Dragone, che "non è salutare per la Cina e danneggia i produttori di altri Paesi". La Cina "è pronta a sostenere le aziende cinesi di veicoli elettrici nella difesa dei loro diritti e interessi legittimi", ha aggiunto Wang, in base a una nota diffusa oggi dal suo ...