Pd-M5s | Bonaccini Pd | Conte da solo rischia isolarsi | spero in unità

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna, 8 apr. (askanews) – “Lo dice la matematica prima ancora che la politica: il Pd danon ce la fa, ma senza il Partito democratico è impossibile per chiunque pensare di battere la destra”. Quindi “si ragioni su questo e si provi a trovare ragioni di dialogo” per un campo largo, anche perché “il Movimento 5 stelle se cerca di andare da, che è legittimo,però l’isolamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano, a margine dell’assemblea regionale di Confcooperative a Bologna. “Ionelle persone di buona volontà – ha spiegato– che cerchino di unire piuttosto che dividere. Qua in Emilia-Romagna sembra che ce la possiamo fare, vorrei diventasse un messaggio al paese. Io credo che Elly Schlein ...