Pd | Bonaccini Pd | sono d’accordo con Schlein | correnti non decidono liste

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna, 8 apr. (askanews) – “Non posso non esserecon Ellyquando dice che non devono essere lea decidere” sulla composizione dellealle prossime elezioni europee. “L’importante è che decidiamo insieme, proprio per la pluralità di cui il Partito democratico ha bisogno”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano, a margine dell’assemblea regionale di Confcooperative a Bologna. “Quando Elly dice che non devono essere lea decidere – ha spiegato-, io non solo non posso non essere”, visto che “la mia campagna congressuale è stata l’insegna del ‘basta con leche determinano le carriere'”. Tant’è che “io non mi ...