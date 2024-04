Paventi | «Inter | a Udine un solo risultato in testa! Non semplice»

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’è attesa questa sera dal match contro l’se. Andrea, in collegamento su Sky Sport, fa il punto sulla squadra di Inzaghi a poche ore dal match Queste le considerazioni di: «L’vuole avvicinarsi allo scudetto, per farlo deve cercare di battere l’se ed accorciare le giornate che mancano. I nerazzurri vorrebbero chiaramente vincere prima del 26 maggio, ultima giornata. L’se è una squadra che hadue punti di margine sulla zona calda della classifica, le vittorie sono arrivate con avversarie di livello. Ancora tutto aperto, la partita non saràma l’arriva con unin ...

Dimarco è il miglior laterale sinistro della Serie A 2023-2024: su questo non ci sono dubbi. Lunedì scorso in Inter-Empoli è arrivato il quinto gol in campionato – ci sono attaccanti che non ne ... (inter-news)

L’Inter si prepara alla trasferta contro l’Udinese che, nello scorso anno, fu fatale per gli uomini di Inzaghi. Andrea Paventi , in collegamento su Sky Sport, pone l’accento su questo ... (inter-news)

Inter e Nazionale: un Barella così fa sorridere tutti - Nel video Andrea Paventi analizza il ruolo avuto da Barella nella stagione dell’Inter. Come le idee di Inzaghi abbiano contribuito alla crescita del centrocampista della nazionale. A Udine è stato ...sport.sky

Paventi: «Dimarco domina la fascia! Patrimonio non solo per l’Inter» - Dimarco è il miglior laterale sinistro della Serie A 2023-2024: su questo non ci sono dubbi. Lunedì scorso in Inter-Empoli è arrivato il quinto gol in campionato – ci sono attaccanti che non ne hanno ...informazione

Inter, Bastoni e Dimarco cambiano le carte in tavola - Andrea Paventi su Sky Sport ha parlato della nuova dimensione dei due. “Oltre a essere titolari nell’Inter, i due sono titolari anche in Nazionale. Bastoni fornisce assist e cresce come giocatore .Per ...interdipendenza