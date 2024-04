Paura per l’ex assessore Giulio Gallera | stramazza al suolo durante la maratona

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Brutta esperienza per, exlombardo al Welfare e attualmente consigliere regionale di Forza Italia,la Wizz Air Milano Marathon. Lo stessoha raccontato la sua disavventura tramite un post, accompagnato da una serie di foto, in cui appare felice e sorridente con il Duomo a fare da sfondo e un mare di persone pronte a partecipare alla. Infine c’è un’ultima foto in cuiappare cosciente ma con una flebo al braccio, segno evidente che qualcosa è andato storto. Il malore per: ecco cos’è successo Come ha spiegatonel suo post, ladi Milano per lui ha avuto un epilogo decisamente da ...

"Abbiamo chiesto un consiglio comunale monotematico di Bari, ma niente. Se non se ne parla in consiglio comunale, dove se ne deve parlare? Un totale arroccamento da parte di Decaro che, forse, denota ... (affaritaliani)

cosa succede a Chiara Ferragni ? Da giorni non aggiorna i suoi social : i fan sono preoccupa ti, ma forse non è come sembra… L’ultimo post di Chiara risale allo scorso 30 marzo; l’influencer si è ... (donnapop)

Apri il menu di navigazione - Di cosa parla davvero Omen - L'origine del presagio, prequel del classico dell'orrore del 1976 su un Anticristo bambino, e della sua saga ...gqitalia

Ghali, alla Mecca per la fine del Ramadan: «Il momento giusto che ho per vivere la gratitudine che ho per Dio» - Il cantante ha pubblicato sui social un'immagine che lo ritrae nella città araba, dove in questi giorni sono moltissimi i fedeli in pellegrinaggio. Il messaggio è un augurio di pace, già condiviso all ...vanityfair

Paura in città: uomo in motorino scaraventato sotto un camion VIDEO - BANGALORE, INDIA – Uomo in motorino scaraventato sotto un camion. Ma in che modo Un evento al cardiopalma si è verificato nelle affollate strade di Bangalore. Un tranquillo giro in motorino ha preso ...livesicilia