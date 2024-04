(Di lunedì 8 aprile 2024)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C,

Ancora cinque partite prima di vedere Udinese-Inter . La trentunesima giornata di Serie A prosegue, in attesa del posticipo che vedrà protagonista la squadra che sta guidando il campionato. Ora a +11 ... (inter-news)

Havertz s’è preso l’Arsenal: Arteta ha trovato il suo leader - Il tedesco è l'uomo chiave dei Gunners: 9 gol e 4 assist per convincere tutti. A Old Trafford termina 2-2: al Manchester United non bastano le reti di Bruno Fernandes e Mainoo. Spurs quarti al fianco ...tuttosport

Sky, ancora record per C'è ancora domani di Paola Cortellesi - C'è ancora domani continua a macinare ascolti su Sky: dopo una settimana di programmazione il film di Paola Cortellesi sfiora 1 milione e mezzo di spettatori medi (1 milione 446mila), più che raddoppi ...ansa

Il Dicastero per la Dottrina della fede: 'Violenze sulle donne scandalo globale, negano la dignità' - La Chiesa prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, 'attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto': così l'ex Sant'Uffizio nella dichiarazione in 'Di ...ansa