Parte da Trento il progetto Water Highway | sulle risorse idriche

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dai ghiacciai dell'Adamello-Brenta alle vette himalayane del Pakistan in bicicletta elettrica per richiamare l'attenzione sul tema dell'acqua e della siccità. Si tratta - informa il Muse di- del", promosso dall'esploratore Yanez Borella in collaborazione con il Museo delle scienze (Muse) e il supporto del Parco Naturale Adamello Brenta e dell'Apt Dolomiti Paganella. Ilprenderà il via mercoledì 10 aprile alle ore 10, quando Borrella partirà dal Muse in sella a una bici elettrica per attraversare dieci Paesi e percorrere oltre 10.000 chilometri in direzione della catena montuosa del Karakorum. Il viaggio, che si avvale del supporto scientifico del museo, diventerà anche un docufilm firmato dalla regista Guia Zapponi. L'obiettivo dell'iniziativa - che toccherà ...