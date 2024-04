(Di lunedì 8 aprile 2024) Un. Parlando di qualcosa di lontano dalla normalità, viene spontaneo pensare alla strepitosa azione dell’olandesevan der, capace di scrivere nuovamente la storia del ciclismo con l’affermazione nella, bissando il trionfo dell’anno scorso e replicando, a distanza di una settimana, il successo nel Giro delle Fiandre. Un incedere regale quello dell’asso dell’Alpecin – Deceuninck, che con la maglia da campione del mondo sta dominando la scena delle Classiche del Nord. Trionfi che però fanno storcere il naso ad alcuni appassionati o ai tifosi dei rivali di van der. Vengono in mente gli insulti, i fischi, i lanci di birra (a volte anche di urina) nei suoiin eventi in cui il suo ...

Non solo la vittoria di van der Poel alla Parigi-Roubaix , ma anche un episodio che ha scatenato reazioni. “Ho visto che è stato lanciato qualcosa di bianco dietro di me, ma non saprei dire cosa ... (calcioweb.eu)

Parigi-Roubaix 2024: il gesto folle di una donna nei confronti di Mathieu van der Poel - Un gesto folle. Parlando di qualcosa lontano dalla normalità, viene spontaneo pensare alla strepitosa azione dell'olandese Mathieu van der Poel, capace di scrivere nuovamente la storia del ciclismo co ...oasport

Il calvario dell’ultimo arrivato alla Parigi-Roubaix: “È come Hunger Games, volete vederci soffrire” - Cyrus Monk ha tagliato il traguardo fuori tempo massimo, un'ora dopo il vincitore, ma ha portato a termine la sua missione: finire la prima Parigi-Roubaix ...fanpage

Ligue 1: Passo falso PSG, Monaco ok, Reims e Nizza si annullano - Nella giornata di Ligue 1, il Montpellier ha rimontato per battere il Lorient per 2-0. Il Reims ha pareggiato 0-0 con il Nizza. Il Tolosa ha pareggiato 0-0 con lo Strasburgo. Pirotecnico 4-3 per Brest ...football-magazine