Parigi | rogo in appartamento | 3 vittime

(Di lunedì 8 aprile 2024) 1.13 Tre persone sono morte neldi unnell'est di. Il fuoco è divampato in rue de Charon ne nell'undicesimo arrondissement, in un alloggio sito al settimo e penultimo piano di un immobile. Per domare le fiamme sono stati impiegati oltre ottanta uomini, secondo quanto riferito dai pompieri e dalla polizia.Un'inchiesta è stata aperta dalla procura. Non è stata ancora accertata la causa del l'incendio. Un messaggio di cordoglio è stato diffuso su X dallasindaca di, Anne Hidalgo.