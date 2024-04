Parigi 2024 | la Senna preoccupa | l’allarme dell’ONG Surfrider Foundation

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) In vista dei Giochi olimpici di, l’ONGFoudation mette in guardia sullo stato “allarmante” delle acque della, dove sono in programma diverse gare. Su 14 misurazioni realizzate tra fine settembre 2023 e fine marzo, fra il ponte Alexandre III e quello dell’Alma, proprio dove si svolgeranno le prove di triathlon e di nuoto in acque libere, 13 si sono rivelate “al di sopra o ampiamente al di sopra” dei limiti raccomandati per la balneazione. A titolo dimostrativo, la sindaca Anne Hidalgo, seguita poi dal presidente Emmanuel Macron, ha annunciato che nelle settimane precedenti i Giochi si tufferà nel fiume della capitale. Intanto, i servizi comunali di Saint-Denis hanno placato le polemiche seguite alla visita di Emmanuel Macron al grande Centro Acquatico che sarà base delle ...