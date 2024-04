Par condicio | opposizioni unite | emendamenti Fdi irricevibili

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 apr. (askanews) – “Il contenuto del pacchetto di modifiche alla delibera sulla parproposto da Palazzo Chigi per mano dei deputati di Fdi è irricevibile perché distorce il senso stesso della para uso e consumo di Giorgia Meloni e della sua maggioranza e vuole dare una ‘impunità’ preventiva a chi la viola”. Lo affermano in una nota unitaria dei capigruppo d’opposizione in vigilanza Rai alla vigilia dell’esame deglialla disciplina della comunicazione pubblica per le prossime elezioni europee. “La maggioranza vuole generare una bolla nel sistema dell’informazione dove poter mascherare come istituzionali le posizioni politiche degli esponenti di governo. È una proposta inaccettabile, un modo subdolo per ribaltare le normali regole democratiche e creare un forte sbilanciamento a favore dei ...

