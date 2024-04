Par condicio | Conte attacca Meloni | “Non possiamo permettere l’occupazione degli spazi televisivi della Rai da parte del Governo”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Il principio del pluralismo dell’informazione è uno dei capisaldidemocrazia, per questo i tentativi di Giorgiae dei suoi sodali di calpestarlo suona allarmante”. Lo scrive su X il presidente del M5S, GiuseppeI venti europei soffiano forte. E l‘ex presidente del Consiglio Giuseppe, ha capito perfettamente come condurre la campagna elettorale in vista del voto di giugno. Il caso Bari gli ha dato il là per picconare la presunta alleata di coalizione Elly Schlein, al punto tale che ci si chiede orami: ma il campo largo esiste ancora, al di làPuglia o del Piemonte? Ma il leader del Movimento 5 Stelle, non dimentica di essere comunque all’opposizione e mette nel mirino il centrodestra che governa il Paese. Oggi infatti dai suoi profili social, l’attacco sferrato colpisce ...