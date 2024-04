Papa | no a suicidio assistito e maternità surrogata | posizione netta contro la guerra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una nuova dichiarazione della Santa Sede, emanata dal dicastero vaticano per la Dottrina della fede, ha ribadito le posizioni della Chiesa cattolica su temi cruciali quali l‘aborto, l’eutanasia, ile i diritti umani. La dichiarazione, intitolata “Dignitas Infinita“, si è concentrata sulla dignità umana e ha affrontato una serie di questioni etiche e sociali. La dichiarazione è intervenuta dopo l’autorizzazione della Chiesa alla benedizione delle coppie omosessuali, che ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della comunità ecclesiastica, soprattutto tra i settori più conservatori. Tuttavia, il nuovo documento ha sottolineato il netto rifiuto dell’aborto, dell’eutanasia e del, che sono stati definiti come “leggi di morte indegne”. In particolare, la dichiarazione ha ...