Papa Francesco Sconvolge i Progressisti Pontificando su Aborto | Fecondazione | Violenze | Gender | etc

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma - Il Santo Padre,, ha espresso con chiarezza la sua posizione su diverse questioni di rilevanza sociale e etica, ribadendo la sua ferma condanna verso l', la maternità surrogata, i femminicidi e la teoria del, mentre apre alla possibilità del cambio di sesso solo in specifici contesti. In un documento recentemente approvato dal Dicastero della Fede, si affrontano una serie di problematiche, inclusa la questione delle guerre. Ilha sottolineato che nessuna guerra può giustificare le lacrime delle madri che perdono i loro figli e ha ribadito l'impegno per la protezione dei diritti umani e per la cessazione degli abusi. L'è stato identificato come un crimine particolarmente grave, con ilche sottolinea la necessità di ...