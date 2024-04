Papa Francesco “progressista” ha toccato il limite

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ahò, e ‘na vorta che ne dice una giusta… Stiamo parlando die della sua crociata (è il caso di dirlo) contro l’utero in affitto e le teorie gender. E l’aborto. Non è una novità, perché su questi temi la sua posizione è nota da sempre. Che poi, a dirla tutta, non è nemmeno una posizione sua, bensì quello che la legge naturale e il suo coronamento cristiano hanno iscritto nella coscienza di ogni essere umano, tanto che ci vuole un arzigogolo di sofismi o un egoismo impudente per sostenere il contrario. È solo strano che si sia arrivati a questo punto. Bergoglio doveva saperlo che la sua politica del «due passi avanti e uno indietro» (ipse dixit) prima o poi doveva incontrare il suo. Esordì –ricordate?- con la «Misericordina», che era una variante del «Non abbiate paura» wojtyliano. Ha fatto di tutto per rendersi ...