Panatta | «La bandiera di Mancini? Non è stata una cosa elegante | uno sfottò un po’ troppo accentuato»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Adrianoè intervenuto a RaiNews24 per commentare le polemiche successive al fischio finale dell’acceso derby tra Roma e Lazio, deciso da un gol di. L’ex tennista ha parlato proprio dell’esultanza di quest’ultimo (ha sventolato unadicontro la Lazio) che ha spinto la Figc ad aprire un fascicolo.: «? Ha un po’ esagerato» Le parole di: «Ladi? Secondo me non èunamolto, unoun po’. Se posso usare un dialetto romanesco, la verità è che quando succedono questi derby, quelli che perdono ci vanno in puzza. Anche Guendouzi ...

Panatta e le polemiche sul derby: “A Roma si dice chi perde…” - Le parole dell'ex tennista dopo i fatti accaduti al termine del match giocato all'Olimpico, deciso da un gol di Mancini ...corrieredellosport

Sinner: "La bandiera alle Olimpiadi non devo portarla io, tocca a chi basa la carriera sui Giochi" - Sinner: “La bandiera alle Olimpiadi non devo portarla io, tocca a chi basa la carriera sui Giochi” Al Corriere della Sera: 'Secondo me è giusto che lo faccia un atleta che ha già vinto una medaglia d’ ...informazione

Sinner: «Io portabandiera alle Olimpiadi La bandiera deve portarla chi basa la carriera sulle Olimpiadi» - «Ho letto un’intervista a Usain Bolt in cui diceva: io mi alleno quattro anni per correre cento metri in nove secondi. Mi ha colpito». Sinner e le Olimpiadi, ecco cosa ha detto a proposito della possi ...informazione