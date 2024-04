Pallanuoto | Giuditta Galardi regina di coppe | quarto successo in Coppa Italia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Prato, 8 aprile 2024 - Aveva già conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi lo scorso febbraio, insieme all'amica Chiara Tabani e alle altre compagne del Setterosa. Prima dell'appuntamento olimpico,(seguita dalla Sport Management Group) ha comunque trovato un altro motivo per gioire: la ventottenne di Prato ha infatti dato un contributo fondamentale nel 6-5 con cui la Sis Roma ha battuto ieri la Plebiscito Padova nella finalissima di, aggiudicandosi la. Persi tratta oltretutto delnella competizione: sin da suo arrivo nella capitale, aveva sollevato il trofeo sia nel 2019 che nel 2022 (in entrambi i casi insieme a Tabani). Ma in precedenza, ci era riuscita anche nel 2016/17, quando ...

Cordovani punta in alto. Sara e il sogno Olimpico - L’atleta pratese sta lottando per i vertici dello scudetto con la Pallanuoto Trieste "Ma sono pronta per sfruttare eventuali occasioni che mi portino a Parigi".msn

Una giornata fiorentina per la 29enne Giuditta Galardi. E’ il centroboa del Setterosa - Giuditta Galardi, centroboa del Setterosa, sarà ospite domani del negozio Chic ‘N’ Freak di Firenze. Reduce da successi internazionali, l'atleta sarà presente per incontrare i fan in vista delle Olimp ...lanazione