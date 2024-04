Pallamano | Tedesco dopo la sconfitta delle azzurre | “Serviva la partita perfetta | non è stato così”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Con larimediata contro la Slovenia, la Nazionale italiana difemminile ha salutato la possibilità di centrare la qualificazione ai Campionati Europei 2024 che si svolgeranno in Austria, Ungheria, Svizzera. Leinfatti sono state superate 35-21, in un match mai messo in discussone. Il camminoragazze guidate da Giuseppesi è quindi chiuso al quarto posto del gruppo 4 con 4 punti, tutti derivanti dalla brillante doppia vittoria contro la Lettonia, non sufficiente per rientrare nel raggruppamento24 formazioni che prenderanno parte alla rassegna continentale. Una volta terminato l’incontro, il DT ha analizzato quanto successo, ponendo l’accento soprattutto su una prima frazione non facile: “Abbiamo giocato un primo tempo troppo brutto ...

Non sarà una passeggiata, ma le azzurre devono dare il tutto e per tutto. Comincia questa sera il raduno della Nazionale di Pallamano femminile, pronta a prepararsi per il delicatissimo doppio ... (oasport)

Pallamano, Qualificazioni Europei 2024: la Slovenia domina la scena e vince per 35 a 21 contro l’Italia - Si infrange con il risultato di 35-21 il sogno dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2024. Le azzurre, dopo aver perso in settimana contro la Francia, non riescono a superare la Slovenia, nett ...oasport

Come sta Lennard Kämna dopo la caduta: il Tedesco è ancora in terapia intensiva - Il 27enne Tedesco della BORA – hansgrohe è stato coinvolto mercoledì in un incidente mentre stava svolgendo una sessione d’allenamento. Si parla di un crash con un’auto a Tenerife (Spagna). Il ...oasport

Pallamano femminile, qualificazioni Euro: l’Italia chiude il girone con Francia e Slovenia - Ultime due partite del Gruppo 4 per la Nazionale. Azzurre ancora in corsa per la qualificazione come migliore terza, ma serve almeno un punto domenica a Lubiana. Oggi a Chieti missione impossibile ...sport.sky