Pallamano A Bronze Modena si arrende sul campo del Derthona

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arriva la prima sconfitta per Pantarei Italianella Poule retrocessione di Serie A, che manda in Serie B l’ultima classificata. Dopo il successo all’esordio con Tavarnelle, ieri i gialloblù si sono arresi 28-25 a Tortona di fronte al, che guida la classifica con 2 successi su 2. Una gara che ha vistoguidare 8-7 al 15’ prima dello scatto dei piemontesi fino al 15-13 all’intervallo, mentre nella ripresaè arrivata fino al +5 amministrando poi bene il successo.: Stallo 2, Martinelli, Baccarani, Pugliese 4, Gollini 3, Ori, Boni 1, Morselli 3, Valle 2, Bernardi, Pollastri 3, Dalolio 1, Caretti, Gualtieri 1, Vaccari 5, Serafini. All. Sgarbi. Le altre gare: Follonica-Casalgrande 27-29, Tavarnelle-Marconi 26-23. Classifica: ...