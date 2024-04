Palia | il team di sviluppo licenzia il 35% dei suoi dipendenti

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le ultime notizie dimenti nell’industria dei videogiochi vengono da uno sviluppatore meno noto di altri, ma i cui tagli al personale non hanno effetti meno desolanti. Parliamo di Singularity 9, ildietro al life sim. Come riporta Eurogamer,è stato lanciato in accesso anticipato il mese scorso su S. A pochi giorni da questo importante traguardo, lo studio diha annunciato ilmento di circa il 35% della sua forza lavoro totale. La decisione, definita come sempre molto difficile, arriva dopo una valutazione delle reali necessità in termini diper garantire il supporto al videogioco. Dopo il rilascio disu Sabbiamo preso in considerazione il supporto ...

Palia developer lays off 35% of staff before life sim hits full release - Palia developer Singularity 6 has laid off 35 percent of its staff just months after the game entered early access.eurogamer

Singularity 6 reduces workforce by 35% - Singularity 6 has laid off a third of its staff following Palia's release on Steam. In a statement provided to Polygon's Nicole Carpenter, the studio said the decision came after it "evaluated the ...gamesindustry.biz

Thierry Delaported: A litmus test for Wipro and Rishad Premji - Apart from flagging performance and senior-level churn, the high-cost structure that came with a series of acquisitions and expat hires were also a source of concern.moneycontrol