Paletta in gol L’Atletico vince

(Di lunedì 8 aprile 2024) CASTIGLIONE DEL LAGO 0 ATLETICO BMG 1 CASTIGLIONE DEL LAGO: Balli, Dedj,a Corelli, Tondini,Besea,Conti, Akhigbe,Mendes Donzelli, Ndiaye, Bevilacqua, Barbarossa F. A disp: Aglietti, Barbarossa R.,Galeotti, Rondoni, Minuti, Alessi, Treppiedi,Santini,Corrado. All: Recchi ATLETICO BMG: Battistelli, Boninsegni, Ziroli, Sbarsella, Purgatori, Fapperdue,, Proietti, Sciacca, Paciotti,Francescangeli. A disp.: Antonini, Di Mauro,Fondi,Valentini M.,Santini, Neziri,Maggese,Valentini T.,Canavese. All: Farsi Arbitro: Palombi di Terni (Chiara Trotta-Frizza di Perugia) Marcatore: 25’ st. CASTIGLIONE - Archiviata la delusione per l’eliminazione di coppa,Bmg si rituffa nel campionato per chiudere la stagione con il miglior piazzamento. Stesso obiettivo del Castiglione del Lago. Alla fine la spunta la Bmg che ...

