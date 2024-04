Palese occupazione della Rai del governo Repubblica come il Pd | fin dove si spinge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo il Pd, è il quotidiano di riferimento del Nazareno, la, a scendere pesantemente in campo contro la Rai, il Tg1 e il centrodestra. Nelle ultime ore i dem hanno vivacemente protestato perché il telegiornalerete ammiraglia ha "osato" affrontare il tema politico di queste settimane, vale a dire le inchieste sui possibili casi di corruzione elettorale che stanno interessando il Partito democratico e il centrosinistra a Bari e a Torino. Quando si parla di "bavaglio", insomma. Ora il quotidiano diretto da Maurizio Molinari e controllato dal gruppo Gedi di John Elkann, proprioil "gemelllo" La Stampa, rincara la dose ospitando una durissima intervista di Enzo Cheli, ex vicepresidenteConsulta e per 7 anni alla guida dell'Agcom, che parla di un "processo di ...