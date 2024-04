Pagelle TV della Settimana 1-7 04 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Carla Bruni (Us, foto di Stefania Casellato)8 a Carla Bruni. A Belve, l’ex moe premiere dame non ha remore nel mostrare se stessa. La sua immagine è quella di una donna tanto algida quanto poco simpatica ma la sua schiettezza e i suoi modi di fare, al cospetto di Francesca Fagnani, le hanno fatto guadagnare punti e scardinare qualche pregiudizio. 8 a Diana Puddu, vincitricequarta edizione di The Voice Senior. Tra meteore e musicisti di professione, ha vinto chi non si era mai esibita al di fuorisua Sardegna concretizzando proprio l’essenza del talent show per anziani. La sua vittoria chiude un’ennesima edizione fortunata per The Voice Senior che ha raggiunto una media superiore al 22% di share. 7 a Call My Agent Italia. Nel panorama nostrano, la fiction è originale, si lascia guardare ...