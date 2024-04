Padel | l’obiettivo è affermarsi come nel tennis

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una federazione ‘divisa’ in due parti che gestisce da un lato ile dall’altro il. La FITP in questo periodo ha un bel lavoro da fare perché con ilsta vivendo un periodo d’oro, considerati i tanti giocatori che hanno già avuto modo dia livelli altissimi, vedi i vari Sinner, Berrettini, Sonego, Musetti e così via. Ilchiaramente è disciplina giovane in Italia e deve ancora percorrere tanta strada, ma la buona via è stata intrapresa e del suo sviluppo ne ha parlato il presidente dell’stituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” ai microfoni della federazione., quale via per il futuro? Parla Dell’Edera Queste dunque alcune delle parole di Roberto Dell’Edera ai microfoni della Federazione: “Ci crediamo molto, perché utilizzando le ...

Ecco il progetto per la riqualificazione dell’area verde in via Enrico Fermi - Il Comune di San Giovanni Valdarno ha assegnato, tramite asta pubblica, la concessione per la valorizzazione dell’area a verde posta nel territorio comunale, lungo via Fermi. Saranno realizzati tre ca ...lanazione

Palermo, torneo di Padel solidale: sport e relax con “Riprendiamo il Timone” - Il Torneo di Padel “Riprendiamo il Timone” è un’occasione unica per unire la passione per lo sport alla generosità. L’obiettivo del torneo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della ...livesicilia

Ami il Padel È nato in Italia The Padel Resort, per un’esperienza di benessere - A Como è nato The Padel Resort, un luogo di svago, relax e rigenerazione dove vivere un'esperienza un'unica di benessere.style.corriere