Ostia | stagione balneare a rischio | spiagge risucchiata dalle mareggiate

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 aprile 2024) A meno di un mese dall’inizio della, stabilimenti e gestori si trovano letteralmente in alto mare. Una visuale della folla sulledel Litorale Romano, dove migliaia di persone si sono riversate a causa delle elevate temperature per le prime tintarelle di– corrieredellacittà.com Laè alle porte sul litorale laziale, ma gli stabilimenti balneari faticano ancora a ingranare. Mentre fanno capolino i primi caldi e i turisti si spingono sul lungomare di, la progettualità turistica è invece a rilento per l’annosa questione della gestione delle. Il X Municipio di Roma Capitale, che fino a ora era incaricato della salvaguardia delledi, da novembre 2023 ha visto passare lo ...